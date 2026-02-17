В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 февраля

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД в районе 36-го километра, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Юлия Светлова.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте и в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.