17 февраля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 февраля

Сергей Собянин объявил о начале строительства станции метро "Луганская"

Западные автоконцерны ввели новые ограничения против реэкспорта машин в Россию

МВД предложило проверять водителей на алкоголь по слюне

Расписание электричек изменится в Москве в длинные выходные

Водителей Подмосковья предупредили о вымогателях под видом попутчиков

В Словакии заявили о готовности возобновить прямое авиасообщение с Россией

Транспортная полиция РФ направила рекомендации по усилению контроля за авиадебоширами

Госавтоинспекция Подмосковья призвала водителей быть осторожными из-за непогоды

"Московский патруль": дорожный патруль ЦОДД перешел в усиленный режим работы

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД в районе 36-го километра, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Юлия Светлова.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте и в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий КозачинскийДарья Ермакова

