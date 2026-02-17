Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 23:55

Транспорт

Западные автоконцерны ввели новые ограничения против реэкспорта машин в Россию

Западные автоконцерны ввели новые ограничения против реэкспорта машин в Россию

МВД предложило проверять водителей на алкоголь по слюне

Расписание электричек изменится в Москве в длинные выходные

Водителей Подмосковья предупредили о вымогателях под видом попутчиков

В Словакии заявили о готовности возобновить прямое авиасообщение с Россией

Транспортная полиция РФ направила рекомендации по усилению контроля за авиадебоширами

Госавтоинспекция Подмосковья призвала водителей быть осторожными из-за непогоды

"Московский патруль": дорожный патруль ЦОДД перешел в усиленный режим работы

"Московский патруль": более 1,3 тыс автобусов отправили на спецстоянки в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 февраля

Западные автоконцерны пытаются остановить утечку своих машин в Россию и ввели дополнительные ограничения для третьих стран, через которые идет реэкспорт. Немецкие автогиганты направляют предписания в Китай, требуя не допускать несанкционированную торговлю.

Однако на практике поток автомобилей не сокращается. В 2025 году в Россию привезли 18 тысяч новых автомобилей BMW, более 10 тысяч Mercedes-Benz и почти 9 тысяч машин Volkswagen. Это существенно больше, чем в прошлом году. В Москве новые иномарки можно купить быстро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоДарья ЕрмаковаДарья Крамарова

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика