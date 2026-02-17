17 февраля, 23:55Транспорт
Западные автоконцерны ввели новые ограничения против реэкспорта машин в Россию
Западные автоконцерны пытаются остановить утечку своих машин в Россию и ввели дополнительные ограничения для третьих стран, через которые идет реэкспорт. Немецкие автогиганты направляют предписания в Китай, требуя не допускать несанкционированную торговлю.
Однако на практике поток автомобилей не сокращается. В 2025 году в Россию привезли 18 тысяч новых автомобилей BMW, более 10 тысяч Mercedes-Benz и почти 9 тысяч машин Volkswagen. Это существенно больше, чем в прошлом году. В Москве новые иномарки можно купить быстро.
