В 2025 году число ДТП с арендными машинами уменьшилось на 9%. Одновременно с этим количество поездок выросло на 2 миллиона. Снизить аварийность помогла верификация пользователей через MosID, оценка стиля вождения, а также штрафы и ограничения доступа за опасную езду.

С 2011 года в Москве возвели более 20 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Они открыты в 10 округах, например, в Алексеевском и Зябликово. Самый крупный из них находится на улице Николая Старостина.

Пассажиры стали чаще пользоваться станцией "Щербинка" после открытия московского городского вокзала. В будни оттуда отправляются до 17 тысяч пассажиров, что на 27% больше, чем годом ранее.

