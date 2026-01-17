Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 21:15

Транспорт

В 2025 году число ДТП с арендными машинами уменьшилось на 9%

В 2025 году число ДТП с арендными машинами уменьшилось на 9%

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 января

"Новости дня": москвичи смогут попасть на судостроительную верфь с экскурсией

"Новости дня": в московском метро дали старт испытаниям беспилотного поезда

В Москве снизилось число ДТП с арендными автомобилями

В Москве автомобилисты стали бронировать парковочное место после очистки двора

Более 100 км дорог было построено и реконструировано в Москве за 2025 год

В Москве завершается строительство связки МСД с улицей Академика Королева

В Москве в 2026 году построят дополнительный участок МСД

Свыше 24 млн раз пассажиры оплатили проезд в транспорте Москвы по СБП

В 2025 году число ДТП с арендными машинами уменьшилось на 9%. Одновременно с этим количество поездок выросло на 2 миллиона. Снизить аварийность помогла верификация пользователей через MosID, оценка стиля вождения, а также штрафы и ограничения доступа за опасную езду.

С 2011 года в Москве возвели более 20 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Они открыты в 10 округах, например, в Алексеевском и Зябликово. Самый крупный из них находится на улице Николая Старостина.

Пассажиры стали чаще пользоваться станцией "Щербинка" после открытия московского городского вокзала. В будни оттуда отправляются до 17 тысяч пассажиров, что на 27% больше, чем годом ранее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕкатерина Фоменко

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика