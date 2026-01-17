Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 января

Снег в Москве убирают около 5 тысяч единиц техники, однако после рекордных осадков в городе обострились "парковочные войны". Автомобилисты "захватывают" расчищенные места, чтобы они не достались соседям.

Водителю, который протаранил машину ДПС в Балашихе, предъявили обвинение сразу по двум уголовным статьям. Мужчина едва не сбил с ног инспектора, который попытался остановить автомобиль с нечитаемыми номерами, а также дважды совершил столкновения с патрульной машиной. При этом выяснилось, что нарушитель давно лишен водительских прав.

В Крещенскую ночь в Москве продлят работу общественного транспорта. 35 маршрутов автобусов и электробусов будут курсировать до 03:00. Они проходят рядом с оборудованными купальнями, чтобы можно было комфортно и безопасно вернуться домой.

