Свыше 24 млн раз пассажиры оплатили проезд в транспорте Москвы по СБП

С момента введения оплаты проезда с помощью Системы быстрых платежей (СБП) в московском транспорте этой услугой воспользовались свыше 24 миллионов раз. Оформить бесплатную подписку можно в приложении "Метро Москвы".

Пассажирам объяснили, что СБП – это удобно и экологично, потому что для оплаты не нужна банковская карта. Для проезда в трамвае, автобусе и электробусе нужно отсканировать камерой смартфона QR-код на валидаторе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

