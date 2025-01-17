Работа ряда маршрутов в Москве будет продлена на Крещение

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17 января, 18:15

Транспорт

Новости Москвы: изменились правила въезда на территорию Сколково

Новости Москвы: изменились правила въезда на территорию Сколково

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На территории "Сколково" отменили пропускной режим для гостей и добавили парковочные места. Теперь стоянку можно оплатить на выезде или через приложение "Парковки России". Первые 50 минут бесплатны, если въезд и выезд осуществляются через один КПП. Далее стоимость составит 250 рублей в час. Для местных жителей проезд останется бесплатным.

Тем временем возле станции метро "Некрасовка" появилась разметка для шеринговых электросамокатов. Теперь их можно оставлять только в специально отведенных зонах. Это решение приняли после жалоб пассажиров, которым мешали хаотично брошенные самокаты.

Также стало известно, что для столичного метро за пять лет проложили более 130 километров тоннелей. Часть из них строят с использованием крупных десятиметровых щитов, позволяющих создавать двухпутные тоннели. Сейчас такие работы ведутся на Рублево-Архангельской линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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