Эскалаторы московского метро сменили режим работы

Эскалаторы столичной подземки сменили режим работы. Теперь на 13 станциях мелкого заложения они будут работать по очереди: на спуск и на подъем.

Речь идет о станциях, на которых при строительстве устанавливали эскалаторы только на подъем, а для спуска люди использовали лестницу.

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