Эксперты рассказали, ждать ли скидок на автомобили в конце года

Российский автомобильный рынок продолжает расти после резкого весеннего падения. И пока одни бренды его покидают, другие – уверенно захватывают. При этом цены на первичном и вторичном рынках остаются высокими. Разбираемся, выгодно ли сейчас покупать автомобиль и ждать ли скидок от дилеров в конце года.



Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Восстановлению подлежит

Август стал одним из самых удачных месяцев по продажам автомобилей с начала специальной военной операции на Украине. Если в июне россияне купили почти 33 тысячи новых машин, то по итогам августа цифра составила около 42 тысяч, следует из данных "Автостата". Всего, по оценкам агентства, в 2022 году будет продано 620 тысяч автомобилей. Это гораздо меньше доковидных показателей, которые составляли примерно полтора миллиона единиц.

В лидеры вырвались представители российского и китайского автопрома. Самой продаваемой моделью в последнюю неделю августа (с 22-го по 28-е) стала Lada Granta. Второе место занял китайский Haval Jolion. Также в пятерку попали Niva Legend, Lada Vesta и еще один представитель Китая Chery Tiggo 7 PRO. Модели таких производителей, как Hyundai, Renault и Kia оказались лишь в топ-10 по количеству проданных машин за этот период.

Цены же на автомобили этим летом стабилизировались, сообщает газета "Известия". В июле средняя стоимость новых машин составила чуть более 2,46 миллиона рублей. Машины с пробегом обошлись покупателям в среднем в 680 тысяч рублей (в целом с 1 по 15 августа россияне интересовались новыми машинами на 45,7% активнее, чем в первой половине июля этого года).

Поддержать продажи автомобилей должна и программа льготного автокредитования. Она продлится до 1 декабря 2022 года. На льготный кредит можно купить машину марки Lada, УАЗ и ГАЗ по цене до двух миллионов рублей, а также электромобиль Evolute.

Ассортимент радует?

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

На рынке сохраняется дефицит машин большинства автомобильных брендов, рассказал Москве 24 руководитель проекта "Автомаркетолог" Олег Мосеев. При этом ситуация вряд ли изменится, пока производители не восстановят свою работу в России, отметил эксперт.





Олег Мосеев руководитель проекта "Автомаркетолог" Большинство из них с высокой долей вероятности в среднесрочной перспективе этого не сделают. Китайские бренды пока не способны заместить их полностью, "АвтоВАЗ" – тоже. Сейчас новый автомобиль покупают только те, кому он необходим.

Остальные сместили свой взгляд на вторичный рынок. Однако хороших машин на нем сейчас крайне мало, считает специалист. "Те, кто раньше менял свежие машины на новые, сейчас этого не делают. Новые – слишком дорогие, и их выбор небольшой. Поэтому люди продолжают эксплуатировать свои свежие автомобили, соответственно, на вторичном рынке возникает дефицит качественных машин", – объяснил Мосеев.

В целом, не считая российских и китайских марок, в РФ в продаже еще остается порядка 80–100 тысяч новых автомобилей других брендов (которые официально свои машины в Россию не поставляют). Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

"Вы приходите к официальному дилеру, а у него там стоит автомобиль из официальных поставок и автомобиль, привезенный условно из Казахстана. Но это не поставка, это привоз. И это не параллельный импорт: невозможно привезти так тысячу автомобилей, их взять негде. Поэтому идет штучное выгребание того, что есть в Узбекистане, Казахстане, других странах. Но там уже почти все выгребли, цены поднялись, не все машины можно привезти", – пояснил он.

Ждать ли новые марки?

Поставок автомобилей из Латинской Америки можно не ждать, так как на континенте их производством занимаются большие мировые концерны, обратил внимание Кадаков. В Африке производства машин попросту нет. При этом в Индии есть бренд Tata, который теоретически мог бы наладить поставки в Россию. Однако эта компания завязана со многими иностранными производителями и может не выйти на наш рынок из-за опасения вторичных санкций, предположил автоэксперт.

У двух крупных автопроизводителей из Ирана есть возможности поставлять свои машины в Россию. Однако качественно они ситуацию на авторынке не поменяют, считает Кадаков.





Максим Кадаков главный редактор журнала "За рулем" Могут ли они нам привезти машины? Да, и очень хотят. Смогут ли они изменить расклад на нашем рынке? Нет, не смогут. Это какие-то автомобили уровня между Lada и УАЗ, в чем-то – лучше, чем-то – хуже. Наверное, если цена на них будет красивой, в каких-то объемах их начнут покупать.

Иранские производители действительно проявляют интерес к российскому рынку, подтвердил Олег Мосеев. Однако никаких планов по созданию сети дистрибьюторов в нашей стране пока нет. А без этого полноценно продавать автомобили невозможно, подчеркнул он. Это же касается автоконцернов из Индии и Вьетнама, которые тоже были бы не против прийти в Россию, добавил эксперт.

Что с ценами?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Стоимость моделей "АвтоВАЗа" сейчас чуть выше, чем до февраля 2022-го. Это объясняется инфляцией и подорожанием компонентов, рассказал Мосеев. Китайские марки весной сильно завысили цены, потому что испугались девальвации рубля. После этого их стоимость немного откатилась назад, отметил автоэксперт.

"Сейчас китайский бренд Haval снизил стоимость модели Jolion на 6%. Это может привести к тому, что и остальные производители начнут потихоньку корректировать цены. Думаю, до конца 2022 года это произойдет, но снижение не будет значительным", – предположил Мосеев.

Бренды, которые приостановили деятельность в России, до конца года точно не восстановят поставки своих автомобилей. На фоне дефицита дилеры ставили на эти модели заоблачные цены, сказал Мосеев. Сейчас ситуация немного изменилась.

"Условно до февраля автомобиль определенной марки и бренда стоил 5 миллионов, в марте – 12, сейчас – 8. Скачок был примерно такой, но откат произошел уже не на прежние значения, потому что машин все меньше и меньше", – отметил эксперт.





Олег Мосеев руководитель проекта "Автомаркетолог" Люди, которые хотят их купить, готовы переплачивать. Они понимают, что в ближайшей перспективе эти машины они в салонах, скорее всего, не увидят.

Так как параллельный импорт автомобилей в Россию массовым пока не стал, поставок этих машин в нашу страну практически нет. В условиях дефицита ждать резкого падения цен на них не стоит, добавил Мосеев.

Конец года

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Эксперты сошлись во мнении, что невероятно выгодных условий для покупки нового автомобиля в конце 2022 года ждать не стоит. К примеру, брендам, которые приостановили деятельность в России, нет смысла устраивать какие-либо акции и распродажи, сказал Мосеев.

"По китайским брендам, если они завезут избыточное количество автомобилей, могут быть какие-то маркетинговые истории от производителя. Тогда они смогут распродать модели 2022 года и в 2023-й уйти с как можно меньшими стоками", – допустил Мосеев.

Кадаков, в свою очередь, считает, что никаких распродаж в декабре ждать точно не имеет смысла. В последние годы дилеры вообще не устраивают подобные акции, объяснил он.





Максим Кадаков главный редактор журнала "За рулем" Какие-то скидки могут быть только в тех случаях, когда дилеры задрали цены выше крыши и машины просто не продаются. Но подобные вещи есть и сейчас. Они просто снизят цены на дополнительные услуги и будут продавать автомобили условно не за 3 миллиона, а за 2,5.

По мнению Кадакова, ситуацию может изменить только старт производств тех брендов, которые временно не работают в России. Кроме того, с наращиванием производства на "АвтоВАЗе" цены на эти автомобили тоже начнут снижаться. При этом проблемы с их комплектацией, которые возникли весной, постепенно решаются, заключил эксперт.

