В России введут автоматические штрафы шумным автомобилистам

Правительство РФ поддержало законопроект, разрешающий в автоматическом режиме наказывать шумных автомобилистов и байкеров. Штраф придет им на почту.

Как будут измерять децибелы двигателя? И насколько высоким будет штраф? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.