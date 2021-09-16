В России ужесточили наказание за шторки и каркасные сетки в авто – СМИ

Инспекторы ГИБДД начали применять жесткие санкции к водителям за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах. Теперь к ним относятся как к тонировке, сообщают СМИ.

Раньше санкции ограничивались штрафом 500 рублей или предупреждением, а сейчас якобы придется убрать все, что мешает обзору. Отмечается, что снять лишний декор инспекторы могут попросить прямо на месте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.