Более 500 млн поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента запуска

С момента полного запуска по Большой кольцевой линии совершено свыше 500 миллионов поездок. Рядом со станциями БКЛ возросла деловая активность, появились новые объекты, благодаря чему город получил более четверти миллиона новых рабочих мест.

Отмечается, что БКЛ является одной из самых востребованных линий московского метро, ее популярность постоянно растет. Кроме того, благодаря этой линии снизилась нагрузка на другие участки метро до 23%, пассажиры экономят в пути до 45 минут в день.

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