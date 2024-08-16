Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 07:15

Транспорт

Более 500 млн поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента запуска

Более 500 млн поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента запуска

Новости часа: число аварий с участием каршеринга снизилось на 24% в Москве

"Безопасный город": специалисты следят за обстановкой на платных дорогах с помощью камер

Работы по замене асфальта на Тверской улице перенесли

Экскурсию по строящейся станции метро организовали для жителей столицы

Экипаж и пассажиры Airbus А321 отметили пятилетие своего спасения

Новости часа: этой осенью на столичных магистралях высадят более 3 тыс деревьев

Новости часа: чемпионат "Абилимпикс" пройдет в Москве с 26 по 29 октября

Новости часа: более 500 млн поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента полного запуска

"Это Москва.Транспорт": путешествие на автобусе

С момента полного запуска по Большой кольцевой линии совершено свыше 500 миллионов поездок. Рядом со станциями БКЛ возросла деловая активность, появились новые объекты, благодаря чему город получил более четверти миллиона новых рабочих мест.

Отмечается, что БКЛ является одной из самых востребованных линий московского метро, ее популярность постоянно растет. Кроме того, благодаря этой линии снизилась нагрузка на другие участки метро до 23%, пассажиры экономят в пути до 45 минут в день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоАнастасия БородинаЕгор БедуляАртем Смахтин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика