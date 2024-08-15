Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

15 августа, 17:30

Спорт

Москвичам рассказали, какие активности подготовили на форуме-фестивале "Москва 2030"

Москвичам рассказали, какие активности подготовили на форуме-фестивале "Москва 2030"

Площадку для падел-тенниса подготовили в "Лужниках" на фестивале "Москва 2030"

Соревнования по экстремальным видам спорта пройдут в "Лужниках"

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В Москве пройдут соревнования по экстремальным видам спорта. Лучшие райдеры соберутся в "Лужниках" – на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Там оборудовали 18 зон, посвященных разным видам спорта.

На территории построили полноценный скейт-парк, также установили зону для паркура, столы для настольного тенниса, оборудовали беговой центр и площадки для пляжного волейбола. В каждой зоне проходят мастер-классы и соревнования для любителей и профессионалов.

Помимо уже знакомых видов спорта, в "Лужниках" представлены и новые такие, как фиджитал-спорт и падел-теннис. Главное отличие падел-тенниса от обычного: в него играют четыре человека, а не два.

Также на площадке представлена цифровая экспозиция, она посвящена ключевым достижениям столицы, и умная нейростанция. Она генерирует фото в зависимости от профессии, которую выбрали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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