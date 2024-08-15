Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 07:15

Город

Асфальт на участке Тверской улицы заменят по технологии бесшовной укладки

Асфальт на участке Тверской улицы заменят по технологии бесшовной укладки

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает Курской области

Для москвичей приготовили насыщенную театральную программу в "Зарядье"

Новости часа: открылась масштабная выставка "Москва промышленная. Город будущего"

Гости форума-фестиваля "Москва 2030" увидят торговлю будущего на Болотной набережной

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости часа: Собянин объявил об открытии выставки "Москва промышленная. Город будущего"

Флигель усадьбы Федора Шаляпина отреставрировали в Москве

Сергей Собянин рассказал, как улучшается дорожное движение в Москве

"Интервью": Екатерина Драгунова – о работе волонтеров на фестивале "Москва 2030"

Ремонтные работы начнутся вечером 16 августа на Тверской улице. На участке от Моховой до Пушкинской переложат асфальт по технологии бесшовной укладки. Это позволит сократить срок работ, а само покрытие прослужит несколько лет без дополнительного ремонта.

Последний раз асфальт на Тверской улице меняли четыре года назад, и за это время на проезжей части образовались колеи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдорогивидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика