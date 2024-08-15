15 августа, 07:15Город
Асфальт на участке Тверской улицы заменят по технологии бесшовной укладки
Ремонтные работы начнутся вечером 16 августа на Тверской улице. На участке от Моховой до Пушкинской переложат асфальт по технологии бесшовной укладки. Это позволит сократить срок работ, а само покрытие прослужит несколько лет без дополнительного ремонта.
Последний раз асфальт на Тверской улице меняли четыре года назад, и за это время на проезжей части образовались колеи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.