Асфальт на участке Тверской улицы заменят по технологии бесшовной укладки

Ремонтные работы начнутся вечером 16 августа на Тверской улице. На участке от Моховой до Пушкинской переложат асфальт по технологии бесшовной укладки. Это позволит сократить срок работ, а само покрытие прослужит несколько лет без дополнительного ремонта.

Последний раз асфальт на Тверской улице меняли четыре года назад, и за это время на проезжей части образовались колеи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

