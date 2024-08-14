Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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14 августа, 07:15

Происшествия

Стали известны подробности угона автомобиля каршеринга подростками в Южном Бутове

Стали известны подробности угона автомобиля каршеринга подростками в Южном Бутове

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В сервисе по аренде автомобилей рассказали, как подросткам, которые устроили смертельное ДТП в Южном Бутове, удалось угнать машину каршеринга. Выяснилось, что предыдущий арендатор оставил незапертый автомобиль в режиме ожидания.

Авария произошла 11 августа. На юго-западе столицы четверо подростков угнали автомобиль каршеринга и врезались в жилой дом. Один из пассажиров погиб, остальные получили травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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