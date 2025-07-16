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16 июля, 13:15

Транспорт

Городской вокзал Серп и Молот объединит два центральных диаметра и две станции метро

Городской вокзал Серп и Молот объединит два центральных диаметра и две станции метро

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В Москве на стыке Таганского района и Лефортова возводят новый городской вокзал Серп и Молот. Этот транспортно-пересадочный узел станет общим для МЦД-2, МЦД-4 и двух станций метро – "Площади Ильича" и "Римской".

Современный транспортный хаб будет соответствовать высоким столичным стандартам качества, а при повышении пассажиропотока его пропускной способности хватит на 30 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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