Городской вокзал Серп и Молот объединит два центральных диаметра и две станции метро

В Москве на стыке Таганского района и Лефортова возводят новый городской вокзал Серп и Молот. Этот транспортно-пересадочный узел станет общим для МЦД-2, МЦД-4 и двух станций метро – "Площади Ильича" и "Римской".

Современный транспортный хаб будет соответствовать высоким столичным стандартам качества, а при повышении пассажиропотока его пропускной способности хватит на 30 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.