Поезда МЦД-3 временно не будут останавливаться на Левобережной

Пассажиров третьего центрального диаметра предупредили о временных изменениях в расписании. С 19 июля пригородные поезда, следующие в область, не будут останавливаться на станции Левобережная. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Ограничения связаны с реконструкцией станции, которая необходима для строительства первой высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Схему объезда можно найти на официальных интернет-ресурсах ведомства.

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