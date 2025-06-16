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16 июня, 09:30

Транспорт

На ВСМ Москва – Санкт-Петербург начались подготовительные работы

На ВСМ Москва – Санкт-Петербург начались подготовительные работы

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На главных участках первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург идут подготовительные работы. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт.

Сейчас задействовано около 1,5 тысячи человек и более 250 единиц техники. Основные работы ведутся на отрезке между Москвой и Тверью.

После получения положительного заключения Главгосэкспертизы начнется полномасштабное строительство. Первый запуск поездов планируется на второй квартал 2028 года. Магистраль пройдет по шести регионам, а поезда будут курсировать каждые 15 минут. К 2030 году ожидаемый пассажиропоток составит около 23 миллионов человек в год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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