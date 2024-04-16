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16 апреля, 18:15

Транспорт

Аэропорт Дубая отменил более 40 рейсов из-за проливных дождей

Аэропорт Дубая отменил более 40 рейсов из-за проливных дождей

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Проливные дожди в Дубае стали причиной отмены более 40 рейсов из Дубая. При этом воздушная гавань пока продолжает принимать и отправлять самолеты, несмотря на то, что часть территории покрыта водой.

В городе затоплены скоростные трассы, улицы и дворы. Полиция просит водителей отказаться от поездок на машинах. Госслужащих попросили работать из дома, а школы перевели на онлайн-формат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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