Станцию столичного метро "Сосенки" оформят в восточном стиле

Станцию Троицкой линии метро "Сосенки" оформят в восточном стиле. Высокие арки, колонны и теплые оттенки появятся на новой станции. На стенах разместят декоративные панели с рисунком стволов деревьев.

Сейчас на станции идет разработка грунта котлована и монтаж его креплений. Рядом проходит река и есть подводные горизонты, поэтому строители применяют метод "стена в грунте". Он обеспечивает безопасность и неподвижность прилегающих грунтов.

