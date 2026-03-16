На строящейся станции "Сосенки" Троицкой линии столичного метро начали земляные работы

На строящейся станции "Сосенки" Троицкой линии метро начали земляные работы. Ее возводят вдоль Калужского шоссе рядом с одноименной деревней. Станция будет находиться на пересечении улиц Старые Сосенки, Летовского Ополчения и Проектируемого проезда № 7032.

Будущую станцию решили оформить в восточном стиле: высокие арки, колонны и теплые оттенки, а на стенах появятся декоративные панели с рисунком стволов деревьев. Пока строительство только началось, идет разработка грунта котлована и монтаж его креплений.

