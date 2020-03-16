Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В 2025 году в столице установили более остановочных 600 павильонов нового типа, и теперь их свыше 11 тысяч. Больше всего современных конструкций в 2025 году разместили в СВАО, ЮАО и ЗАО. Павильоны делают из износостойкий материалов и оснащают лайтбоксами с расписанием маршрутов.

"Московский транспорт обеспечивает безопасные и комфортные поездки пассажиров по всей столице. Этой зимой выпустили электробусы на 21 маршрут. Инновационные машины отечественного производства помогают улучшать экологию столицы. Мы продолжаем развивать сеть маршрутов наземного транспорта, как поручил Мэр Москвы", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Число поездок с московского городского вокзала Очаково МЦД-4 с момента его открытия выросло более чем в 2 раза. Сейчас пассажиры совершают 5,9 тысячи поездок в сутки, а всего за 3 года – 3,7 миллиона поездок.