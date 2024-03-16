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16 марта, 00:00

Транспорт

Более 2 млрд поездок на метро и МЦК совершили пассажиры за 2023 год

Более 2 млрд поездок на метро и МЦК совершили пассажиры за 2023 год

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Россия обогнала США и ЕС по протяженности рельсовой инфраструктуры

Москва заняла одно из лидирующих мест в мире по протяженности рельсовой инфраструктуры

Пассажиры метро более 20 млн раз воспользовались функцией просмотра загруженности вагонов

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Москвичи стали чаще пользоваться городским транспортом. Только на метро и МЦК за 2023 год пассажиры совершили свыше двух миллиардов поездок.

В метрополитене открылись полтора десятка новых станций, а наземное метро увеличилось вдвое. Отмечается, что по темпам развития инфраструктуры для рельсового транспорта в 2023 году Россия опередила ЕС и США. На очереди еще один масштабный проект – ВСМ Москва – Санкт-Петербург, строительство которой уже началось.

Как масштабные транспортные проекты изменили жизнь столицы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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