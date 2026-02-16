Движение перекрыли в 1-м Магистральном тупике из-за пожара, сообщает департамент транспорта Москвы. Там работают оперативные службы.

На месте находятся сразу 8 автомобилей скорой помощи, а также спасатели. Огонь полностью охватил один из этажей. Несколько человек выпрыгнули из окон, спасаясь из пламени. Внизу под окнами положили большую спасательную подушку, чтобы люди не получили травмы. Еще 16 человек эвакуировали сотрудники МЧС с помощью автолестницы и других средств.

