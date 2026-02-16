Форма поиска по сайту

16 февраля, 12:15

Транспорт

Движение перекрыли в 1-м Магистральном тупике из-за пожара

Туристка из Подмосковья трижды пыталась выехать из Териберки

Более 90 километров дорог построят в Москве в 2026 году

Столичных водителей предупредили о снегопаде в районе Тверской-Ямской улицы

Экипажи дорожного патруля ЦОДД перешли на круглосуточный режим работы в Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 16 февраля

Любители дрифта собрались на парковке ТЦ в Красногвардейском районе Петербурга

Дорогу из Териберки в Мурманск замело после шестидневного снегопада

Туристы не могут выбраться из снежного бурана в районе Териберки

Новости регионов: сотни туристов застряли в снежном буране в районе Териберки

Движение перекрыли в 1-м Магистральном тупике из-за пожара, сообщает департамент транспорта Москвы. Там работают оперативные службы.

На месте находятся сразу 8 автомобилей скорой помощи, а также спасатели. Огонь полностью охватил один из этажей. Несколько человек выпрыгнули из окон, спасаясь из пламени. Внизу под окнами положили большую спасательную подушку, чтобы люди не получили травмы. Еще 16 человек эвакуировали сотрудники МЧС с помощью автолестницы и других средств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван ЕвдокимовМария Рыбакова

