Заммэра Ликсутов рассказал про экскурсии на судостроительной верфи в Москве

Москвичи могут попасть на судостроительную верфь с экскурсией. Об этом в программе "Москва едет" рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, экскурсии на верфи уже начали проводить для школьников из учебных заведений, которые находятся недалеко. Ликсутов отметил, что на следующем этапе смогут прийти все желающие.

