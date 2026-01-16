Форма поиска по сайту

16 января, 15:30

Транспорт

Заммэра Ликсутов рассказал про экскурсии на судостроительной верфи в Москве

"Москва едет": Максим Ликсутов – о планах на 2026 год

Рейд по выявлению нарушителей ПДД среди курьеров начался в Москве

Москвичи пожаловались на доставщиков еды на велосипедах

Собянин: более 105 км дорог построили и реконструировали в Москве за 2025 год

В Крыму обсудили открытие аэропорта Симферополь

Новости регионов: жители Камчатки не смогли выйти из подъездов из-за циклона

Госавтоинспекторы проведут в Москве рейд "Велокурьер"

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 16 января

Минтранс не увидел причин для увеличения скоростного лимита на платных трассах

Москвичи могут попасть на судостроительную верфь с экскурсией. Об этом в программе "Москва едет" рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, экскурсии на верфи уже начали проводить для школьников из учебных заведений, которые находятся недалеко. Ликсутов отметил, что на следующем этапе смогут прийти все желающие.

Наталия ШкодаРоман Карлов

