В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 16 января

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском, Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Юлия Светлова.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Волоколамском шоссе в сторону центра, на ТТК в районе Тульской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

