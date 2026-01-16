Форма поиска по сайту

16 января, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 16 января

Минтранс не увидел причин для увеличения скоростного лимита на платных трассах

Собянин объявил о начале проходки нового тоннеля Рублево-Архангельской линии

Московские автоинспекторы проведут рейд "Велокурьер" с 16 по 18 января

Локальные ограничения движения возможны в Москве 16 января

"Новости дня": на Рублево-Архангельской линии метро стартовала проходка тоннеля

"Московский патруль": эксперт объяснил, чем опасна тонировка автомобилей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 января

"Миллион вопросов": автоэксперт рассказал об особенностях вождения зимой

Минтранс начал применять нейросети для повышения безопасности на транспорте в России

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском, Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Юлия Светлова.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Волоколамском шоссе в сторону центра, на ТТК в районе Тульской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

транспорт

