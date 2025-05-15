Праздничное шествие в честь 90-летия метро состоялось возле станции "Сокольники"

В честь 90-летия Московского метрополитена возле станции "Сокольники" состоялось праздничное шествие "Есть метро!". В реконструкции приняли участие около трехсот человек. Они воссоздали исторический марш 15 мая 1935 года – именно в этот день для пассажиров открылись первые 13 станций столичной подземки.

После праздничного шествия на площадке прошел концерт. За мероприятием могли в прямом эфире следить зрители Москвы онлайн.