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15 мая, 22:40

События

Праздничное шествие в честь 90-летия метро состоялось возле станции "Сокольники"

Праздничное шествие в честь 90-летия метро состоялось возле станции "Сокольники"

Праздничные мероприятия в честь 90-летия метро прошли в Москве

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В честь 90-летия Московского метрополитена возле станции "Сокольники" состоялось праздничное шествие "Есть метро!". В реконструкции приняли участие около трехсот человек. Они воссоздали исторический марш 15 мая 1935 года – именно в этот день для пассажиров открылись первые 13 станций столичной подземки.

После праздничного шествия на площадке прошел концерт. За мероприятием могли в прямом эфире следить зрители Москвы онлайн.

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