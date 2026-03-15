15 марта, 19:15Транспорт
Минтранс предложил ужесточить меры наказания для авиадебоширов
Министерство транспорта России планирует существенно ужесточить меры против авиадебоширов. Срок запрета на полеты для нарушителей дисциплины на борту может быть увеличен с одного до трех лет.
Инициатива направлена на повышение безопасности полетов и предотвращение ситуаций, требующих внеплановых посадок. Важным нововведением станет возможность обмена между авиакомпаниями списками нарушителей.
