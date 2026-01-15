Минтранс начал применять нейросети для повышения безопасности на транспорте в России. Системы искусственного интеллекта помогают фиксировать переход людей через железнодорожные пути в неположенных местах, а также движение автомобилей задним ходом на магистралях.

Кроме того, технологии с элементами распознавания лиц используют для контроля доступа сотрудников в охраняемые зоны. В Минтрансе уточнили, что такие системы уже работают на дорогах, вокзалах и в аэропортах. Устройства автоматически передают информацию о нарушениях.

