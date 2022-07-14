Доля продаж китайских грузовиков в РФ достигла 40%

В России доля продаж китайских грузовиков почти достигла 40%. Только в июле россияне приобрели около 600 таких машин.

Могут ли они полноценно заменить западные бренды? И как смена транспорта повлияет на стоимость товаров, которые везут фурами из-за рубежа? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.