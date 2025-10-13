13 октября, 07:30Транспорт
Автомобилисты могут начать платить за въезд в центр Санкт-Петербурга
В Заксобрании Санкт-Петербурга предложили ввести плату за въезд в центр города на автомобилях. Власти считают, что проезжая часть должна уступить место большей части пешеходной зоны. Также инициатива ограничит трафик и улучшит экологическую ситуацию.
Как отметил директор Центра исследований "Умный город" НИУ ВШЭ Константин Трофименко, примером может послужить платный въезд в центр Лондона, который обсуждался много лет. Данное решение позволило уменьшить заторы в британской столице.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.