Автомобилисты могут начать платить за въезд в центр Санкт-Петербурга

В Заксобрании Санкт-Петербурга предложили ввести плату за въезд в центр города на автомобилях. Власти считают, что проезжая часть должна уступить место большей части пешеходной зоны. Также инициатива ограничит трафик и улучшит экологическую ситуацию.

Как отметил директор Центра исследований "Умный город" НИУ ВШЭ Константин Трофименко, примером может послужить платный въезд в центр Лондона, который обсуждался много лет. Данное решение позволило уменьшить заторы в британской столице.

