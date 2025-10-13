Форма поиска по сайту

Новости

Новости

13 октября, 07:30

Транспорт

Автомобилисты могут начать платить за въезд в центр Санкт-Петербурга

Автомобилисты могут начать платить за въезд в центр Санкт-Петербурга

В Заксобрании Санкт-Петербурга предложили ввести плату за въезд в центр города на автомобилях. Власти считают, что проезжая часть должна уступить место большей части пешеходной зоны. Также инициатива ограничит трафик и улучшит экологическую ситуацию.

Как отметил директор Центра исследований "Умный город" НИУ ВШЭ Константин Трофименко, примером может послужить платный въезд в центр Лондона, который обсуждался много лет. Данное решение позволило уменьшить заторы в британской столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

