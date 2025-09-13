Форма поиска по сайту

Новости

Новости

13 сентября, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 сентября

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли ряд новых объектов в Москве. Среди них – четыре станции Троицкой линии метро. Движение запустили на станциях "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ".

Праздничный концерт состоялся на Поклонной горе в честь Дня Москвы. Со сцены жителей столицы поздравили артисты и музыканты. Помимо этого, зрителей ждали сценические номера, масштабные декорации и передовые технологии света и звука.

В кинопарке "Москино" впервые проходит специальная программа, приуроченная к Дню города. Гости могли посетить концерт-мюзикл и музыкальный киновечер с участием известных деятелей культуры.

