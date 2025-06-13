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13 июня, 09:15

Транспорт

В Москве сделали бесплатной уличную парковку на 13 и 14 июня

В Москве сделали бесплатной уличную парковку на 13 и 14 июня

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В праздничные выходные автомобилисты могут бесплатно оставить машины на городских улицах. Бесплатная парковка действует как 13, так и 14 июня. Это касается в том числе зон с повышенными тарифами – 380, 450 и 600 рублей в час – а также участков с динамическими расценками.

Исключение составляют только парковки со шлагбаумами. Они работают в штатном режиме и оплачиваются по обычным тарифам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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