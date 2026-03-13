Правила продажи билетов на электрички изменятся с 1 сентября 2026 года. В частности, россияне получат возможность возвращать их не только через кассу, но также с помощью сайтов перевозчиков или мобильных приложений.

Кроме того, компании должны будут своевременно уведомлять пассажиров о любых изменениях в поездке по электронной почте и телефону, указанным при покупке билета. Также вводится приоритетное бронирование специализированных мест для пассажиров с инвалидностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.