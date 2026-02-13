Форма поиска по сайту

13 февраля, 18:15

Транспорт

ЦОДД предупредил о повышенном трафике возле цветочных рынков в Москве

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах в Москве

Москвичей призвали не парковать машины в периметре очистки кровли

Трубу прорвало на станции МЦД-4 Нижегородская

Собянин: более 90 км новых дорог планируется построить в Москве в этом году

Пассажирский поезд Забайкальск – Маньчжурия запустят с 8 марта

Фуры застряли на трассе Чита – Забайкальск из-за непогоды

Столичному проекту "Музыка в метро" исполнилось 10 лет

Строители прокладывают самый длинный подводный тоннель метро в Москве

Корректировки в расписании полетов в столичных аэропортах возможны из‑за снегопада

О повышенном трафике возле цветочных рынков и торговых центров Москвы предупредили в ЦОДД. Время в пути может вырасти в 2–4 раза, особенно в центре, на севере, западе и юго-востоке столицы.

В настоящее время москвичи едут за цветами. Накануне Дня святого Валентина цены на цветы поднялись на 20–50 рублей за один цветок. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. Стоимость одной розы варьируется от 70 до 300 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

