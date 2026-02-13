ЦОДД предупредил о повышенном трафике возле цветочных рынков в Москве

О повышенном трафике возле цветочных рынков и торговых центров Москвы предупредили в ЦОДД. Время в пути может вырасти в 2–4 раза, особенно в центре, на севере, западе и юго-востоке столицы.

В настоящее время москвичи едут за цветами. Накануне Дня святого Валентина цены на цветы поднялись на 20–50 рублей за один цветок. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. Стоимость одной розы варьируется от 70 до 300 рублей.

