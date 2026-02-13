Рост цен на иномарки ожидается в России из-за ужесточения утильсбора

Новый скачок цен на иномарки ожидают на российском авторынке. Причиной называют ужесточение утильсбора. Его хотят брать за ввоз автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Киргизии, Казахстана, Армении и Белоруссии. Поправки в закон уже подготовили в Минпромторге.

Сейчас иномарки, которые граждане купили в ЕАЭС для себя, утильсбором не облагаются. Если поправки примут, уже с 1 апреля эту льготу отменят.

