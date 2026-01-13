Мосгортранс первым в России закупил новые электромобили LADA e-Largus. "АвтоВАЗ" торжественно передал машины предприятию на площадке "Митино" на северо-западе столицы.

33 электрокара будут использовать для текущих задач и перевозки грузов на территории Северного речного вокзала. Такая машина может выдержать вес больше 500 килограммов, а заряжается чуть дольше часа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.