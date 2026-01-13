В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 13 января

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском, Можайском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Рижской эстакады, сообщил специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на проспекте Андропова, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.