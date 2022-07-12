Спасенный после бедствия сухогруз арестовали у берегов Туапсе

У берегов Туапсе арестовано судно, которое ранее спасли от бедствия. Этот паром ходит под флагом Камеруна и находится в управлении испанской компании.

Месяц назад он сильно накренился из-за проблем с балластом. Специалисты Морсспасслужбы провели аварийно-спасательную операцию. Они заделали отверстия и откачали воду, а затем отбуксировали судно к месту якорной стоянки.

Спасательное вознаграждение российская сторона пока не получила, владелец сухогруза не выходит на связь. Между тем скоро будет месяц, как в рефрижераторах на борту находятся фрукты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.