Проезд на Московской канатной дороге будет дешевле на 20% при оплате картой "Мир"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проезд на Московской канатной дороге от Лужников до Воробьевых гор будет дешевле на 20% при использовании карты "Мир", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Акция продлится до 10 октября. Скидка будет действовать на все тарифы, независимо от того, где куплены билеты – на сайте, в кассах или терминалах оплаты рядом с канатной дорогой.

Можно платить пластиковой банковской картой и картой в смартфоне. Карту "Мир" можно привязать в Mir Pay или Samsung Pay.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что оплата по карте "Мир" будет возможна с помощью QR-кода, через который продавец будет списывать деньги при покупке. Данный способ начнут внедрять с 25 октября.

Предполагается, что QR будет формироваться в программе Mir Pay или приложении кредитной организации.

