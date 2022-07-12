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Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Лужнецкой набережной, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

ДТП произошло на участке после Андреевского моста. На месте происшествия работают оперативные службы города. Информации о пострадавших не поступало.

Движение транспорта в районе аварии было затруднено. Также из-за ДТП задерживались автобусы 220, 379 и с755.

Ранее микроавтобус с детьми из Томской области попал в ДТП в Крыму. Авария произошла в районе села Владиславовка. Микроавтобус Hyundai выехал за переделы проезжей части, после чего опрокинулся в кювет и перевернулся. В результате пострадали трое детей, их госпитализировали.

