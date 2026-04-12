Рейсы между Россией и Израилем снова доступны для пассажиров

Авиасообщение между Россией и Израилем возобновилось с 12 апреля. Билеты уже поступили в продажу, и направление вновь возвращается в список актуальных для туристов. Первый рейс готовится к вылету из Домодедово.

Эксперты напоминают, что для поездки в Израиль действует безвизовый режим сроком до 90 дней. При этом паспорт должен быть действителен не менее шести месяцев, а с 2025 года требуется оформление электронного разрешения на въезд.

