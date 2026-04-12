Маршрут Т2 проложен от станции метро "Чертановская" до Новогиреево МЦД-4

В Москве открылся новый трамвайный диаметр Т2. Он является самым длинным среди всех городских диаметральных маршрутов такого рода по всему миру. Маршрут проложен от станции метро "Чертановская" до станции «Новогиреево» МЦД-4. Его общая длина составляет 33 километра.

Москвичи уже оценили новый маршрут. Для многих поездка по Т2 становится целой экскурсией по городу. Пассажиры могут посмотреть на изменения в городской среде и спланировать пешие прогулки по разным районам. Новый диаметр вызвал интерес и у юных любителей транспорта.

