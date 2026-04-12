12 апреля, 11:15
В Москве открылся новый трамвайный диаметр Т2
В Москве открылся новый трамвайный диаметр Т2, который соединяет станцию метро "Чертановская" и станцию Новогиреево МЦД 4. Его общая протяженность составляет 33 километра, и он стал самым длинным диаметральным трамвайным маршрутом такого типа в мире.
Маршрут проходит через ряд городских районов и обеспечивает удобное транспортное сообщение. Пассажиры отмечают частое движение трамваев, комфорт и новые вагоны, а также возможность использовать маршрут для поездок по городу и прогулок.
