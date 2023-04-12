"Актуальный репортаж": мотоциклисты появились на московских дорогах после зимнего сезона

Мотоциклисты появились на московских дорогах после долгой зимы. Ранее в Дептрансе просили байкеров воздержаться от поездок до официального открытия сезона.

Однако с тех пор в городе в корне изменилась погода. Никакой гололедицы больше нет, по утрам стабильно тепло. Так что с каждым днем мотоциклов становится все больше. К этому просят быть готовыми и водителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.