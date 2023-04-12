Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:45

Город

"Актуальный репортаж": мотоциклисты появились на московских дорогах после зимнего сезона

"Актуальный репортаж": мотоциклисты появились на московских дорогах после зимнего сезона

Первые автомобили "Москвич" прибыли в Крым

Новости часа: Собянин рассказал о космических технологиях московских предприятий

"Актуальный репортаж": беспилотный грузовик "Урал" начали испытывать в России

Спрос на автомобили "Москвич" оказался выше ожидаемого – гендиректор завода

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 122 километра

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

Столичное метро будет работать до 02:00 в пасхальную ночь

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

В поездах из Крыма в летний сезон запустят вагоны-столовые

Мотоциклисты появились на московских дорогах после долгой зимы. Ранее в Дептрансе просили байкеров воздержаться от поездок до официального открытия сезона.

Однако с тех пор в городе в корне изменилась погода. Никакой гололедицы больше нет, по утрам стабильно тепло. Так что с каждым днем мотоциклов становится все больше. К этому просят быть готовыми и водителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕвгения МирошкинаЕвгения Лебедева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика