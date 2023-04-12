Спрос на автомобили "Москвич" оказался выше ожидаемого – гендиректор завода

Спрос на отечественные автомобили "Москвич" оказался выше ожидаемого. Об этом рассказал гендиректор завода Дмитрий Пронин. Особый интерес отмечают у корпоративных клиентов.

Например, ранее было подписано соглашение с одним из агрегаторов такси и каршеринга на поставку крупной партии машин. По словам Пронина, хорошо идут продажи и в регионах, где заработали дилерские центры.

Пока в линейке представлены две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3у". В сентябре появится седан "Москвич 6". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.