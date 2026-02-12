Форма поиска по сайту

12 февраля, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Выдачу водительских прав возобновили в Подмосковье после технического сбоя

Новости Москвы: напольную навигацию обновили в столичном метро

"Новости дня": все табло московских автовокзалов начали работать в онлайн-режиме

Российские авиакомпании оставят только вывозные рейсы с Кубы

Москвичам рекомендовали пересесть на метро до конца рабочей недели из-за снегопада

ЦОДД призвал водителей пользоваться общественным транспортом из-за непогоды в Москве

ГАИ Московской области приостановила регистрацию авто из-за сбоя

Капитальный ремонт Ростокинского путепровода начался в Москве

Совфед предложил отменить комиссии при оплате штрафов за нарушения ПДД

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

За 15 лет в Москве построили более 260 километров линий, 127 станций метро и МЦК, доложил Сергей Собянин Владимиру Путину. До конца 2032 года планируется построить 34 станции и 83 километра линий метро. Протяженность линий метро с учетом МЦК до 2032 года вырастет в 2 раза по сравнению с 2010 годом.

"В январе 2026 года в столице одобрили 7 проектов комплексного развития территорий, в рамках которых предусмотрен редевелопмент более 39 гектаров земли. Площадки расположены на западе, севере, юго-востоке, юго-западе и в центре Москвы. В результате на этих участках появятся привлекательные городские пространства. Будет создано 3,7 тысячи рабочих мест" , – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В 2025 году началось строительство 31 объекта образования. Новые школы и детсады рассчитаны в общей сложности более чем на 20 тысяч мест.

транспортгородстроительствовидео

