Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

За 15 лет в Москве построили более 260 километров линий, 127 станций метро и МЦК, доложил Сергей Собянин Владимиру Путину. До конца 2032 года планируется построить 34 станции и 83 километра линий метро. Протяженность линий метро с учетом МЦК до 2032 года вырастет в 2 раза по сравнению с 2010 годом.

"В январе 2026 года в столице одобрили 7 проектов комплексного развития территорий, в рамках которых предусмотрен редевелопмент более 39 гектаров земли. Площадки расположены на западе, севере, юго-востоке, юго-западе и в центре Москвы. В результате на этих участках появятся привлекательные городские пространства. Будет создано 3,7 тысячи рабочих мест" , – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В 2025 году началось строительство 31 объекта образования. Новые школы и детсады рассчитаны в общей сложности более чем на 20 тысяч мест.