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11 ноября, 11:00

Транспорт

Сервис хранения велосипедов зимой запустили в Москве

Сервис хранения велосипедов зимой запустили в Москве

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Москвичи теперь могут оставлять свои велосипеды на зиму на бесплатных крытых парковках. О новом сервисе, который запустил столичный прокат, рассказал заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Всего в городе организованы 13 крытых парковок возле станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД). Это позволяет людям быстро добираться до места на велосипедах или самокатах и продолжать путь на поезде. Личный транспорт при этом остается в полной сохранности в любую погоду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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