11 августа, 19:15

Около 200 туристов застряли в аэропорту Внуково из-за переноса рейса в Турцию

Вылет самолета из Внуково в Анталью перенесли три раза за сутки

Около 200 туристов почти сутки дожидаются вылета в аэропорту Внуково из-за третьего переноса рейса. Предполагается, что их самолет должен вылететь в турецкую Анталью поздним вечером 11 августа.

Борт принадлежит турецкой авиакомпании. Изначально пилоты объяснили задержку техническими проблемами с самолетом. Представители перевозчика предоставили туристам ваучеры на напитки и еду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

