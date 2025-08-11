Около 200 туристов застряли в аэропорту Внуково из-за переноса рейса в Турцию

Около 200 туристов почти сутки дожидаются вылета в аэропорту Внуково из-за третьего переноса рейса. Предполагается, что их самолет должен вылететь в турецкую Анталью поздним вечером 11 августа.

Борт принадлежит турецкой авиакомпании. Изначально пилоты объяснили задержку техническими проблемами с самолетом. Представители перевозчика предоставили туристам ваучеры на напитки и еду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

