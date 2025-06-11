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11 июня, 09:15

Транспорт

Городские камеры показали, что происходит на шоссе Энтузиастов

Городские камеры показали, что происходит на шоссе Энтузиастов

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С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. На шоссе Энтузиастов движение свободное – автомобилей немного, проехать можно без затруднений.

На Нижегородской улице движение также спокойное, редкие машины проезжают по кольцу, но вдалеке наблюдается плотный поток. На Волоколамском шоссе автомобилей значительно больше – транспорт движется медленно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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