Сезон летней навигации в Москве откроют 24 апреля

Новый сезон летней навигации стартует в Москве 24 апреля. Пока на Северном и Южном речных вокзалах идут подготовительные работы. Специалисты проверяют гидротехнические сооружения, при необходимости приводят в порядок причалы и тестируют системы видеосвязи.

В настоящее время в Москве функционируют 2 речных прогулочных маршрута: Киевский – Парк "Фили" и ЗИЛ – Печатники, но в 2025 году к ним добавится еще один. Электротрамваи начнут курсировать от Новоспасского причала до ЗИЛа.

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