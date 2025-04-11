Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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11 апреля, 11:15

Транспорт

Сезон летней навигации в Москве откроют 24 апреля

Сезон летней навигации в Москве откроют 24 апреля

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Новый сезон летней навигации стартует в Москве 24 апреля. Пока на Северном и Южном речных вокзалах идут подготовительные работы. Специалисты проверяют гидротехнические сооружения, при необходимости приводят в порядок причалы и тестируют системы видеосвязи.

В настоящее время в Москве функционируют 2 речных прогулочных маршрута: Киевский – Парк "Фили" и ЗИЛ – Печатники, но в 2025 году к ним добавится еще один. Электротрамваи начнут курсировать от Новоспасского причала до ЗИЛа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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